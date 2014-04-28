Есть сайт http://internet-chekhov.ru/, на главной странице присутствует текст, надо этот текст переделать в картинки (наглядные схеме в виде картинок) Область разработки (проекта):, которая идет после видео на странице и далее ниже. Также можно область статьи разделать на ...
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Сделать редизайн сайта http://kolosok.info/
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