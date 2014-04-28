Разработка сайта для компании разработчика ПО

Задачи: 1) Рестайлинг логотипа 2) Разработка дизайна (только PSD без верстки) главной страницы, шаблон внутренней страницы, Контакты .

Существующий сайт zmsystems.ru. Контент не меняется. В дальнейшем возможно сотрудничество по дизайну внутренних страниц.

Описание:

1. Целевая аудитория:

- Крупные коммерческие компании (объём закупок более 2 млрд руб)

- Компании занимающие организацией торгов

2. Основная идея:

Реализация больших сменяющих друг друга банеров на главной странице, которые отражают основной продукт компани.

1ый банер- Различные сферы применения ЭТП. Фозможен куб в гранях которго отражены Продажа имущества должников, Закупки по 223ФЗ, ФКС, Приватизация. ru.fotolia.com/id/61131538, ru.fotolia.com/id/52407096, "Создать свою ЭТП за 2 недели? С нами это реально! Единая многократно апробированная платформа – широчайший спектр применения."

2-ой банер - символизирующий конструирование торговой процедуры. Кубики подписаны: Публикация, Прием заявок, Вскрытие конвертов, переторжка. "http://ru.fotolia.com/id/40861717

http://ru.fotolia.com/id/60245734" "Широчайшие возможности доработки и настройки под

Ваши потребности с минимальными сроками и разумными бюджетами. Конструирование тендерных процедур без вмешательства в код."

3-й банер - Консалтинг в организации торгов. Рабочий стол участника торгов. Аккуратно подготовленный пакет документов (папок) на столе. Папки подписаны: Извещение, Тендерная документация, Протоколы, Проект договора. Сверху лежит ключ Электронной подписи. Отразить , что компания легко и быстро готова оказать любые услуги, связанные с Проведением тендеров, Банковской гарантией, Получением и настройкой электронной подписи.

3. Приветствуются популярные на сегодняшние день стили :

- меняющиеся большие банеры на главной, говорящие об основных предложениях

- Оформление (дизайн) в стиле Windows 8

- Можно наполнить красиво подвал главной информацией с целью СЕО-продвижения

- Сайт должен быть адаптирован под основные разрешения (пример qiwi.ru). То есть не просто растягиваться, но и увеличиваются

- Прилагаются примеры попыток реализовать наши пожелания, но не принятые

Ссылка на материалы:

https://drive.google.com/folderview?id=0B00jc7cCeg_CcTl2bWN3Y1hRMDQ&usp=sharing

Сайты, которые нам нравятся:

http://www.skype.com/ru/ http://www.psbank.ru/ https://retail.payment.ru/n/default.aspx