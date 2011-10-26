zmsystems

Максим zmsystems

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Разработка электронных торговых площадок, сложных порталов.

Разработка электронных торговых площадок, сложных порталов.

  • Разработка сайта для компании разработчика ПО

    $1000

    Задачи: 1) Рестайлинг логотипа 2) Разработка дизайна (только PSD без верстки) главной страницы, шаблон внутренней страницы, Контакты . Существующий сайт zmsystems.ru. Контент не меняется. В дальнейшем возможно сотрудничество по дизайну внутренних страниц. ...

    Дизайн сайтов42 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интеграция с внешней системой (TLS ASP.NET)

    $2500

    Необходимо настроить TLS соединение между электронной торговой площадкой (далее ЭТП) и официальным сайтом РФ в сфере государственных закупок zakupki.gov.ru (далее ООС). На ООС реализован сервис, доступ к которому осуществляется посредством POST-запросов, которые содержат ...

    ASP.NET
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн электронной торговой площадки

    Необходимо улучшить дизайн трех страниц и шапки ЭТП. Разработать логотип на базе звезды. Концепцию менять не надо, просто все красиво нарисовать, возможно перекомпоновать. Набор данных должен остаться тем же. Результат предоставить в готовом html с ...

    CSSHTML
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать модуль для Joomla 1.5

    Необходимо написать модуль для сайта интернет-магазина, который будет интегрироваться с веб-службой, использующей технологии SOAP и развернутой на сервере приложений Tomcat) в форму заказа товара. Интернет-магазин на Virtuemart. Цель модуля - Запрос географии обслуживания. ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интеграция инф. системы DPD в сайт на Joomla

    Интеграция информационной системы DPD в сайт на JOOMLA. Необходимо встроить расчет стоимости перевозки (веб-служба, использующая технологии SOAP и развернутая на сервере приложений Tomcat) в форму заказа товара на сайт, использующий CMS joomla ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка онлайн бук-ридера

    Разработка бук-ридера, на PHP и HTML5 в виде плагина к CMS Wordpress. Хранилище книг реализовано на Wordpress, СУБД MySQL. Аналог https://read.amazon.com/. Плюс к этому необходима интеграция в книгу мультимедийного контента. Интерфейс должен предусматривать визуальное перелистывание ...

    HTMLMySQLPHPWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалист по SEO

    Специалист по продвижению сайтов (SEO) для долгосрочного сотрудничества требуется веб-студии. Есть несколько сайтов (подробности в личку). От Вас - подробное описание технологий работы, прозрачная схема ценообразования и портфолио (реальные сайты в топе). Тех, кто применяет ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад