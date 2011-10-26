Тестовая задача с прицелом на дальнейшее сотрудничество по проекту (от 2-3 месяца)
Разработка электронных торговых площадок, сложных порталов.
- HTML-верстка20 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо разработать дизайн нескольких страниц для электронной торговой площадкиДизайн сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $1000
Задачи: 1) Рестайлинг логотипа 2) Разработка дизайна (только PSD без верстки) главной страницы, шаблон внутренней страницы, Контакты . Существующий сайт zmsystems.ru. Контент не меняется. В дальнейшем возможно сотрудничество по дизайну внутренних страниц. ...Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $2500
Необходимо настроить TLS соединение между электронной торговой площадкой (далее ЭТП) и официальным сайтом РФ в сфере государственных закупок zakupki.gov.ru (далее ООС). На ООС реализован сервис, доступ к которому осуществляется посредством POST-запросов, которые содержат ...Закрыт11 лет назад
Необходимо улучшить дизайн трех страниц и шапки ЭТП. Разработать логотип на базе звезды. Концепцию менять не надо, просто все красиво нарисовать, возможно перекомпоновать. Набор данных должен остаться тем же. Результат предоставить в готовом html с ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать модуль для сайта интернет-магазина, который будет интегрироваться с веб-службой, использующей технологии SOAP и развернутой на сервере приложений Tomcat) в форму заказа товара. Интернет-магазин на Virtuemart. Цель модуля - Запрос географии обслуживания. ...Закрыт12 лет назад
Интеграция информационной системы DPD в сайт на JOOMLA. Необходимо встроить расчет стоимости перевозки (веб-служба, использующая технологии SOAP и развернутая на сервере приложений Tomcat) в форму заказа товара на сайт, использующий CMS joomla ...Закрыт12 лет назад
Разработка бук-ридера, на PHP и HTML5 в виде плагина к CMS Wordpress. Хранилище книг реализовано на Wordpress, СУБД MySQL. Аналог https://read.amazon.com/. Плюс к этому необходима интеграция в книгу мультимедийного контента. Интерфейс должен предусматривать визуальное перелистывание ...Закрыт13 лет назад
- $250
Продвижение сайтаПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Специалист по продвижению сайтов (SEO) для долгосрочного сотрудничества требуется веб-студии. Есть несколько сайтов (подробности в личку). От Вас - подробное описание технологий работы, прозрачная схема ценообразования и портфолио (реальные сайты в топе). Тех, кто применяет ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад