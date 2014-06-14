profacademy.ru 1) Шапки сайта 2) Визуализации и формы обратной связи для всех направлений. 3) Ниже формы преимущества компании . То есть нужно разработать только общий дизайн, а под каждое направление только подобрать картинку для визуализации. В меню есть ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PSD макет сайта о игре World of Tanks.
Вот вот образец для примера:
http://wow-clear.ru очень понравилась цветовая гамма и т д. (кроме фонового изображения с танками, лучше однотонное)
Надо что то похожее но и чтоб не был похож (не казался переделкой а был уник, сложная задача)
Нужна главная страница.
Размеры ширина 1200px , боковые колонки 240px.
Цена фиксированная 1000 руб.
- Похожие заказы
- $60Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Необходимо сделать редизайн шапки сайта http://www.artwall.ru с точки зрения юзабилити. "Шапка" в данном случае все, что находится до синего баннера со скидкой. В новой версии необходимо убрать картинку слева от логотипа, добавить контакт - скайп, ...Завершен10 лет назад
В основном создание одностраничников, но могут быть и крупные проекты. На данный момент требуется создать дизайн одностраничника по видеонаблюдению. Спасибо.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно нарисовать лендинг по образцу http://unbounce.com/photos/wistia.jpg Отличия: - текст будет по-русски; - вместо картинки видео-ролик (нужно стильно оформить рамку); - в блоке регистрации кроме емейл нужно запрашивать имя; - над строкой регистрации вставить таймер; - под строкой регистрации социальные кнопки;Завершен10 лет назад
Добрый день! Сайту http://fl.info-dvd.ru/ нужна летняя шапка. Формального ТЗ нет. Исполнителю нужно будет прочитать продажник и предложить свой вариант шапки, который вписывается в эти критерии: - по размерам совпадает с действующим вариантом; - выполнен в летних цветах (новый ...Завершен10 лет назад
Нужно сделать и сверстать простенький дизайн одностраничника в html. Тематика: коммерческое предложение. ТЗ с текстом прикрепил, изображения дошлю. В заявке укажите вашу цену. Сроки: сделать до 5 апреля. Оплата вебмани.Завершен10 лет назад
сделать макет сайта в аксуре под дизайн сообщите цену и срокиДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется разработка web-дизайна главной и доп страниц. Сайт на тематику внешнеэкономической деятельности. У компании имеется свой логотип и фирменные цвета (по уже имеющимся сайтам). Подробное техническое задание на e-mail выбранному исполнителю. Просьба оставлять заявки только ...Дизайн сайтов58 заявокЗакрыт10 лет назад