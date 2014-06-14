Требуется PSD макет сайта о игре World of Tanks

$28
Дизайн сайтовЗавершен2 заявки120 просмотров
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Требуется PSD макет сайта о игре World of Tanks.

Вот вот образец для примера:

http://wow-clear.ru очень понравилась цветовая гамма и т д. (кроме фонового изображения с танками, лучше однотонное)

Надо что то похожее но и чтоб не был похож (не казался переделкой а был уник, сложная задача)

Нужна главная страница.

Размеры ширина 1200px , боковые колонки 240px.

Цена фиксированная 1000 руб.

10 лет назад
skait
Игорь 
46 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
natasha_0912
Наталья 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$28
4 дня
Заказал макет для игрового сайта, все было выполнено качественно и вовремя. Очень понравилось.
Было очень приятно работать! Точное и понятное задание, в оговоренное время всегда на связи, оплата моментальная.
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