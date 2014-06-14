Требуется PSD макет сайта о игре World of Tanks.

Вот вот образец для примера:

http://wow-clear.ru очень понравилась цветовая гамма и т д. (кроме фонового изображения с танками, лучше однотонное)

Надо что то похожее но и чтоб не был похож (не казался переделкой а был уник, сложная задача)

Нужна главная страница.

Размеры ширина 1200px , боковые колонки 240px.

Цена фиксированная 1000 руб.