Летняя "шапка" для сайта

Добрый день!

Сайту http://fl.info-dvd.ru/ нужна летняя шапка. Формального ТЗ нет. Исполнителю нужно будет прочитать продажник и предложить свой вариант шапки, который вписывается в эти критерии:

- по размерам совпадает с действующим вариантом;

- выполнен в летних цветах (новый набор на тренинг начнется 9 июня);

- отражает суть самого сайта (тренинг по интернет-профессиям).