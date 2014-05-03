Дизайн для студии единоборств

$150
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка112 просмотров
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Требуется нарисовать современный дизайн для студии единоборств. Подробности при общении в скайпе. Бюджет 150 у.е.

10 лет назад
pro1soft
Сергей 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$150
3 дня
Отличный исполнитель. Работали без предоплаты. Всё очень качественно и в сроки. Очень остался доволен, передал ещё 1 проект ему в разработку. Рекомендую!
Работой остался доволен. Четкое тз, достойная оплата. Надеюсь и дальше будем сотрудничать! Спасибо!
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