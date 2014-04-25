Дизайн внутренних страниц

Для сайта строительной компании - http://agatlenstroi.ru/ - нужно сделать шапочку на тему металлоконструкций. Особого тз нет, пожелание заказчика - что нибудь связанное с металлоконструкциями, чтобы создавалось ощущение строительного сайта, компании занимающейся металлоконструкциями. Ну и, ...
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Добрый день!
Необходим дизайн 6-7 внутренних страниц.
Главная страница в PSD есть, необходимо к ней нарисовать внутренние страницы.
Даю название раздела для внутренней страницы(соответственно, что будет на этой странице), а дизайнер уже сам должен нарисовать и учесть юзабилити страницы.
Сроки 1-2 дня
Стоимость 50-70 грн за 1 внутреннюю.
Оплата на карту любого Банка.
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