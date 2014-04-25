Дизайн внутренних страниц

Добрый день!

Необходим дизайн 6-7 внутренних страниц.

Главная страница в PSD есть, необходимо к ней нарисовать внутренние страницы.

Даю название раздела для внутренней страницы(соответственно, что будет на этой странице), а дизайнер уже сам должен нарисовать и учесть юзабилити страницы.

Сроки 1-2 дня

Стоимость 50-70 грн за 1 внутреннюю.

Оплата на карту любого Банка.