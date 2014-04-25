Страница 404

Макет портфолио в стилях минимализма...
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Добрый день!
Неоходимо нарисовать и настроить вывод страницы 404 под joomla
Шаблон сделан на warp 6 версии
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