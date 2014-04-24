Необходим редизайн сайта / переработка

Есть сайт http://www.anvil8.com/ru/

Необходимо разработать новый дизайн по примеру http://bilberrry.com/ и http://sidigital.co/

Необходимые страницы:

- portfolio

- team

- Contact us

- homepage

Контакты необходимы с возможностью отправить заявку на создание проекта как тут http://sidigital.co/contact или тут http://nclud.com/rfp/

В целом необходимо сделать нечто креативное, что бы отличало сайт от множества других в схожей тематике.

Сайты которые НЕ нравяться но с типичным дизайном

http://ltd-studio.com.ua/

http://artjoker.ua/

Обязательные требования:

- прикрипить до 3х примеров разработки похожего дизайна. заявки с нерелевантными примерами, отсутсвием онных или более 3х не будут рассмотрены

- серьезный опыт в веб дизайне

- необходимо будет помочь с составлением ТЗ. Пожалуйста вышлите пример идеального на Ваш взгляд ТЗ или задайте вопросы в заявке

Также, требуется разработка лого.