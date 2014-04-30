Дизайн для сайта " курсы флористики"

$70
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок129 просмотров
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Описание в тз

Сроки 3 дня, но желательно 2=)

10 лет назад
vakeks2
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
iacek
Иван 
40 летГермания
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$70
2 дня
Cделано все просто отлично, никаких замечаний, выполнено все вовремя. Спасибо.
Отличный заказчик, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. С уважением, Иван Я.
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