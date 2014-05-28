Дизайн сайта актера

$50
Дизайн сайтовЗавершен9 заявок194 просмотра
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здравствуйте

дизайн очень простой - берется за основу то, что мы видем на сайте http://katya-klimova.ru/

меняется тона: все должно быть в темных тонах или темно синих или фиолетовых или коричневых, расплывчато неопределенных (нравится фон как на http://angelscasemovie.com/ )

после этого скопированная база с http://katya-klimova.ru/ переделывается согласно наброскам (см. вложение)

Вот в принципе и все.

Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.

Дизайн сайта
10 лет назад
gratta
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 часов назад
Выбранный исполнитель
Nemec_Vitaliy
Виталий 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$30
3 дня
Замечательный исполнитель и просто отличный человек. Всем рекомендую!
Приятно работать с Валерием. Знает что хочет, чёткое ТЗ, приятное общение, своевременная оплата. Спасибо за проект. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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