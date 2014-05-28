Дизайн сайта актера

здравствуйте

дизайн очень простой - берется за основу то, что мы видем на сайте http://katya-klimova.ru/

меняется тона: все должно быть в темных тонах или темно синих или фиолетовых или коричневых, расплывчато неопределенных (нравится фон как на http://angelscasemovie.com/ )

после этого скопированная база с http://katya-klimova.ru/ переделывается согласно наброскам (см. вложение)

Вот в принципе и все.

Оставляйте свои заявки с оценками по бюджету и срокам.