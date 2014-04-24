Простой одноэкранник, тематика - битрикс

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок188 просмотров
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Доброго. Нужен простой красивый одноэкранник, мокап - в аттаче.

Требования - красивые шрифты, читаемость, ощущение легкого и дорогого дизайна.

Указывайте сроки и цены. Спасибо.

10 лет назад
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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