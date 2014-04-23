Дорисовать 3 блока на сайте

Задача собрать лэндинги для следующих целевых аудиторий: - мамочки - геймеры - гики Есть готовые лэндинги, верстку которых нужно использовать, и в которых вам нужно нарисовать и заменить картинки, придумать и вставить заголовки: http://casetamatic.ru/l/romantic.html, http://casetamatic.ru/l/editor-for-all.html вот здесь картинки, из которых можно ...