Дорисовать 3 блока на сайте

Нужно изменить дизайн Landing Page http://rozhdestvenskiy.com/realestate_e/?a209861 В идеале нужен человек. который разбирается в этой теме, в крайности, можно пройти бесплатный вебинар. Нужно знать, что рекламируется. Цель увеличить конверсию до 30%. Предоплата 5 000. Еще 5 000 после ...
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Нужна доработка дизайна страницы товара интернет-магазина tec-electro.ru. Нужно дорисовать 3 блока - выбор варианта товара, аналогичные товары(таблица), дорисовать блок фото - добавить миниатюры дополнительных фото.
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