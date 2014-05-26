Дизайн сайт

$100
Дизайн сайтовЗавершен16 заявок233 просмотра
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Что нужно расписал в брифе.

10 лет назад
aligarh
Тимур 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
newiy
Ирина 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$65
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
С Тимуром закончили очередной успешный проект. Всем продолжаю его рекомендовать. И надеюсь на продолжение сотрудничества.
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