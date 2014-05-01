Дизайн 2-х Landing Page

$100
Дизайн сайтовЗавершен20 заявок221 просмотр
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Требуется нарисовать дизайн посадочной страницы.

Тематика: бизнес-услуги

Тематика 2: ИТ аутсорсинг.

ТЗ после просмотра портфолио.

10 лет назад
kos1k
36 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mia2mia
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
$70
2 дня
Рекомендую всем заказчикам! Работа на высшем уровне, соблюдение сроков, оперативное внесение изменений. Будем работать дальше.
Очень довольна сотрудничеством! Заказчик оперативно отвечал на все сообщения, замечания только по делу, с оплатой тоже никаких задержек. Рекомендую!
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