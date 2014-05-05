Дизайн шапки блога и внутренних страниц

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка91 просмотр
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Требуется сделать дизайн шапки-логотипа к блогу и доработать внутренние страницы сайта (карточки товаров со скидками)

10 лет назад
denismos
Денис 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
10 лет назад
$70
3 дня
Очень приятно вновь работать с Максимом. Все быстро и четко. Очень рекомендую.
Очень приятно вести долгосрочную работу с адекватным и порядочным человеком. Спасибо!
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