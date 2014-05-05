Дизайн шапки блога и внутренних страниц

Нужен дизайн сайта-визитки. Прототипы и краткое ТЗ готово. Нужна главная и девять однотипных внутренних. Срок 4 дня с учетом правок. ТЗ кандидатам.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать дизайн шапки-логотипа к блогу и доработать внутренние страницы сайта (карточки товаров со скидками)
- Похожие заказы
- $250Дизайн сайтов45 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Требуется редизайн макет главной и 3 внутренних, набросок от руки к главной прилагаю, бриф и материалы к дизайну, оставляйте ваши заявки детали будем обсуждать с кандидатами.Завершен10 лет назад
- $90
ТЗ в файле. Важно сделать УДОБНЫЙ для пользователя каталог. Пример - http://www.vozduh.ru/catalog/?BACK=true Создать одну страницу. с каталогом товаров. Лого есть. 3000р по протекции на вб мани Легкий, что бы сайт быстро грузилсяЗавершен10 лет назад
Приглашаем к сотрудничеству дизайнера! Необходимо изменить дизайн всего сайта http://radomir.tv/ От вас требуется: - примеры работ,которые подошли бы данному сайту - стоимость услуг и сроки исполненияДизайн сайтов21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть задание. Есть фото. Нужно на основании задания сделать лендинг. Макет надо к 20-00 по мск показать(хотя бы в виде наброска)Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно нарисовать главную и внутреннюю. На главную уже есть примерный макет. Продажа клинкерной плитки и кирпича. Начинающие фотошоперы могут не беспокоиться.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Лэндинг для оконной компании http://prav-okna.by/ . Подробное ТЗ в файле . Предоплата после согласования макета . На работу 3 дня . Решение приму 22-23 апреля .Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Приветствую господа фрилансеры, вот уж знакомая многим ситуация - фрилансер сбежал))) нарисовал 5 страниц для интернет магазина по проекту, ну а дальше как обычно Заболел,"умер", и все сразу и одновременно... не хотят люди денег))) проект для ...Завершен10 лет назад
Добрый день! Необходим только дизайн лендинга, макет прикреплен вместе с ТЗ Бюджет 2000р Аванс после утверждения эскизаЗавершен10 лет назад