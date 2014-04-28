Дизайн интернет-магазина кондиционеров

$90
Дизайн сайтовЗавершен21 заявка205 просмотров
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ТЗ в файле.

Важно сделать УДОБНЫЙ для пользователя каталог. Пример - http://www.vozduh.ru/catalog/?BACK=true

Создать одну страницу. с каталогом товаров.

Лого есть.

3000р по протекции на вб мани

Легкий, что бы сайт быстро грузился

10 лет назад
vasilisa1210
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
web-leonik
Владимир 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$90
3 дня
сделал отличный дизайн для сайта по кондиционерам, клиент доволен
Четкое ТЗ, оперативная связь во время выполнения проекта и оплата без задержек. Рекомендую!
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