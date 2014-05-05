Дорисовать неск. стр. к готовому дизайну магазина

Нужно качественно нарисовать ручками макет главной и внутренних стр сайта(качественно, чтобы верстальщик не разгребал слои).Тематика сайта курсовые,дипломные работы на заказ.На что ориентироваться прикладываю по стилю. В меню входит=О компании.Услуги.Прайс.Скидки.Способы оплаты.Гарантии.Контакты.Статьи. На сайте будет форма заказа. Виджет Вк.Лента ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую господа фрилансеры,
вот уж знакомая многим ситуация - фрилансер сбежал))) нарисовал 5 страниц для интернет магазина по проекту, ну а дальше как обычно Заболел,"умер", и все сразу и одновременно... не хотят люди денег))) проект для тех кто желает все таки зарабатывать)))
Что имеется: дизайн интернет магазина в psd http://www.weblancer.net/projects/589116.html
Что необходимо: нарисовать еще несколько страниц на базе готового
- каталог разделов, аля карта сайта
- оформить страницу о компании
- корзина
- сделать пару банеров (3 больших, 3 маленьких - просто подобрать картинки тематические для "рекламы" внутренних разделов для запуска сайта)
- пара мелких доработок по готовому дизайну.
По цене - готов всегда доплатить за качество, оперативность, конструктивные предложения! Также заинтересован в долгосрочных заказах: работа есть всегда!)
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