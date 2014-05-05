Дорисовать неск. стр. к готовому дизайну магазина

$100
Дизайн сайтовЗавершен17 заявок199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Приветствую господа фрилансеры,

вот уж знакомая многим ситуация - фрилансер сбежал))) нарисовал 5 страниц для интернет магазина по проекту, ну а дальше как обычно Заболел,"умер", и все сразу и одновременно... не хотят люди денег))) проект для тех кто желает все таки зарабатывать)))

Что имеется: дизайн интернет магазина в psd http://www.weblancer.net/projects/589116.html

Что необходимо: нарисовать еще несколько страниц на базе готового

- каталог разделов, аля карта сайта

- оформить страницу о компании

- корзина

- сделать пару банеров (3 больших, 3 маленьких - просто подобрать картинки тематические для "рекламы" внутренних разделов для запуска сайта)

- пара мелких доработок по готовому дизайну.

По цене - готов всегда доплатить за качество, оперативность, конструктивные предложения! Также заинтересован в долгосрочных заказах: работа есть всегда!)

10 лет назад
centaur
41 годБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Mochulskiy
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Константин отличный исполнитель. У меня было достаточно простое задание по отрисовке дополнительных страниц по готовому макету - 1. выставлена адекватная цена; 2. соблюдены сроки и пожелания; 3. оперативная коммуникация. Очень рад сотрудничеству.
Владимир, отличный заказчик и хороший человек. Работа прошла на одном дыхание, все понятно и четко, всегда на связи, оплата сразу после выполнения работы. Очень рад сотрудничеству. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Нарисовать макет главной

    $100

    Нужно качественно нарисовать ручками макет главной и внутренних стр сайта(качественно, чтобы верстальщик не разгребал слои).Тематика сайта курсовые,дипломные работы на заказ.На что ориентироваться прикладываю по стилю. В меню входит=О компании.Услуги.Прайс.Скидки.Способы оплаты.Гарантии.Контакты.Статьи. На сайте будет форма заказа. Виджет Вк.Лента ...

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен дизайн сайта компании по продаже хостинга.

    Нужен дизайн сайта компании занимающейся продажей выделенных серверов и хостинга. Нужен дизайн главной страницы (Описание сервиса, способы оплаты и тд). И собственно сами странички с услугами (выделенные сервера и хостинг). Бюджет не определен, предлагайте варианты.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редизайнинг главной страницы

    $100

    Нужно нарисовать новую лицевую страницу для нового сайта metarex.ru 1) Цветовую гамму сохранить. 2) Использовать эмблему Метарекс 3) Компоновка должна быть как у test.ersys.ru 4) Соотвественнос сделать картинки для ротатора Эмблему прилагаю.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется логотип для сайта недвижимости

    Требуется логотип для сайта недвижимости. Название сайта: крымриелт Это же название нужно отразить в лого, между словами можно сделать какое-либо разделение (цветом, вставить какой-либо элемент между ними и тп). Лого должно быть не просто текст, а желательно ...

    Логотип для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуются тизеры

    Здравствуйте требуется 3 анимированных тизера 200x200 формат gif для игры http://cityadspix.com/click-AQBFLJ8A-KHEBQDWD вес не более 120кб цель и задача основная — привлекать внимание, тизеры будут размещаться на обычных сайтах соответственно цель — привлечь внимание. примеры текстов ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать сайт студии

    $100

    Нарисовать сайт по тематике САЙТЫ НА ЗАКАЗ.В меню входит-Разработка сайтов.Вэб-дизайн.Инфографика.Оптимизация (SEO).Портфолио.Контакты.2 варианта на рассмотрение. Цвета должны быть насыщенными,яркими. Сайт должен открываться на всех современных мониторах.Стиль, видение сайта прикладываю, ни каких шаблонов, строгих форм. ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЮ. Проект ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад