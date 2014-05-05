Дорисовать неск. стр. к готовому дизайну магазина

Приветствую господа фрилансеры,

вот уж знакомая многим ситуация - фрилансер сбежал))) нарисовал 5 страниц для интернет магазина по проекту, ну а дальше как обычно Заболел,"умер", и все сразу и одновременно... не хотят люди денег))) проект для тех кто желает все таки зарабатывать)))

Что имеется: дизайн интернет магазина в psd http://www.weblancer.net/projects/589116.html

Что необходимо: нарисовать еще несколько страниц на базе готового

- каталог разделов, аля карта сайта

- оформить страницу о компании

- корзина

- сделать пару банеров (3 больших, 3 маленьких - просто подобрать картинки тематические для "рекламы" внутренних разделов для запуска сайта)

- пара мелких доработок по готовому дизайну.

По цене - готов всегда доплатить за качество, оперативность, конструктивные предложения! Также заинтересован в долгосрочных заказах: работа есть всегда!)