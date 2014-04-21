Нарисовать макет главной

Нужно качественно нарисовать ручками макет главной и внутренних стр сайта(качественно, чтобы верстальщик не разгребал слои).Тематика сайта курсовые,дипломные работы на заказ.На что ориентироваться прикладываю по стилю.

В меню входит=О компании.Услуги.Прайс.Скидки.Способы оплаты.Гарантии.Контакты.Статьи.

На сайте будет форма заказа. Виджет Вк.Лента фотографий сотрудников компании 5 шт.Лента способов оплаты (логотипы робокасса, яндекс деньги, киви, вэбмани, сотовый, виза, сбербанк, смс, терминал).В футере место для счётчика посещений. Ни слова на шаблон!!! 2 варианта на рассмотрение.

По предоплате не работаю. Проект до 100 долларов.