Есть дизайн необходимо сделать правки

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок152 просмотра
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Есть дизайн необходимо сделать правки

ТЗ предоставлю. Работы не много, на часа 2

10 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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