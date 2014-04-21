Доработать шапку сайта на Wordpress

Всем привет.

Требуется доработать шапку сайта на движке Wordpress. А именно вставить в шапку фон.

Прикрепил скрины, что есть и что требуется сделать. Никаких картинок делать не надо, она уже готова, ее нужно только вставить в шапку.

Адрес сайта сообщу в личной переписке.

Жду ваших предложений.