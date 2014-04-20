Требуется веб-дизайнер

Выполнить работу по дизайну 2 х страниц по тз. (главной и карточки товара) сейчас так isabel-marant-russia.ru надо сделать как в приложенном файле. От Вас требуется качество исполнения. Нужен крутой дизайн. Качественные фото и графика.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется вебдизайнер для создания дизайнов сайтов. Постоянные заказы.
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