Разработка дизайна сайта

Нужен дизайн интернет-магазина спортивного питания. Хочется привлекательный, но в то же время строгий стиль. Фон хотелось бы белый, а остальные элементы на усмотрение. Можно использовать изображения бодибилдеров, мышц и все в этом духе... Названия у ...
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Для функционирующего сайта, на базе дизайна полиграфического каталога разработать новый дизайн сайта.Срок 2-3 дня.
Структура главной страницы:
Кухни
Корпусная мебель
-шкафы купе
-шкафы распашные
-комоды
-столы компьютерные
Мягкая мебель
Мебели для детской
Мебель для спальни
Контакты
+расположение кратного текста о фабрике
На второй страничке, после того как проваливаешься в
Кухни, появляются подразделы
- Стулья и табуретки
- Образцы фрезеровки
- Столешницы для кухни
- Ручки
- Сантехника
- Встраиваемая техника
в Корпусная мебель, появляются еще подразделы
-шкафы купе
-шкафы распашные
-комоды
-столы компьютерные
Сайт двух уровневый, на втором уровне картинки просматриваются всплыванием.
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