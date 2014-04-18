Разработать дизайн Landing Page

$500
Дизайн сайтовЗакрыт8 заявок199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать дизайн для Landing Page маркетинговой компании.

Опыт работы - обязателен. Желательно портфолио с дизайнерскими работами

10 лет назад
BurgerPub
Евгений 
45 летГермания
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Требуется разработать дизайн сайта, тематика - написание курсовых/дипломов, бизнес планов Как пример - zaochnik[точка]ru Основной акцент на удобство заказа, желательно с рассчётом на bootstrap или grid12 Заявки скрыты, только в проект. Пункты для рассмотрения кандидатуры: 1. Ссылка на ваши работы ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивный дизайн Landing Page

    $150

    Адаптивный дизайн (три вида: десктоп, планшет, телефон) Прототип есть. Надо только оформить в стиле логотипа организации. В проект входит создание 8 элементов инфографики по представленным данным. На выходе три макета PSD (десктоп, планшет, телефон)

    Дизайн сайтов22 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Фоны для сайта

    Имеется сверстанный сайт. Но без фонов - нужно подобрать фон сайта и фон контента. Кто может это сделать?

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Шапка для сайта

    Необходима шапка для сайта размера 970 на 170 Тема: интернет заработок от фриланса до партнерских программ и заработке на сайте, SEO, SMM и внутренний рост. В общем все это нужно попытаться отразить в шапке. Хочется, чтобы ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нарисовать сайт

    Мне нужно несколько вариантов логотипа и надписи "То что доктор прописал!" И картинки также отдельно с прозрачным фоном в формате PNG Либо я вставлю картинки и логотип в этот шаблон http://www.gt3themes.com/wordpress-themes/mavericks/ Либо применю полностью ваш уникальный дизайн, если ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Дизайн шапки сайта

    Дизайн шапки сайта. Уважаемые господа. Есть сайт http://oc.jhfree.net/ Понятно, что дизайн никакой, убожество, соглашусь. С точки зрения владельца сайта, то, что после меню более-менее пойдёт, а до меню никуда не годиться. Функционально всё есть, но не гармонично. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад