Дизайн сайта про установку интернета

Требуется разработать дизайн сайта, тематика - написание курсовых/дипломов, бизнес планов Как пример - zaochnik[точка]ru Основной акцент на удобство заказа, желательно с рассчётом на bootstrap или grid12 Заявки скрыты, только в проект. Пункты для рассмотрения кандидатуры: 1. Ссылка на ваши работы ...
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ТЗ на сайт- в приложении, бюджет- 100 баксов
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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