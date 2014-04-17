Необходимо скомпоновать и нарисовать блок на странице в соответствии с ТЗ. В довесок к бюджету хороший отзыв.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима шапка для сайта размера 970 на 170
Тема: интернет заработок от фриланса до партнерских программ и заработке на сайте, SEO, SMM и внутренний рост.
В общем все это нужно попытаться отразить в шапке.
Хочется, чтобы в шапке был некий отдельный мир, пример шапки, которая нравится http://vovka.su/
Бросьба не указывать высоких цен, возможно долгосрочное сотрудничество
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