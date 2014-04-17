Шапка для сайта

Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок187 просмотров
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Необходима шапка для сайта размера 970 на 170

Тема: интернет заработок от фриланса до партнерских программ и заработке на сайте, SEO, SMM и внутренний рост.

В общем все это нужно попытаться отразить в шапке.

Хочется, чтобы в шапке был некий отдельный мир, пример шапки, которая нравится http://vovka.su/

Бросьба не указывать высоких цен, возможно долгосрочное сотрудничество

10 лет назад
lesli007
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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