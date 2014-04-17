Адаптивный дизайн (три вида: десктоп, планшет, телефон) Прототип есть. Надо только оформить в стиле логотипа организации. В проект входит создание 8 элементов инфографики по представленным данным. На выходе три макета PSD (десктоп, планшет, телефон)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим редизайн сайта www.ar-system.ru
Строгий минималистический дизайн.
Обязательно приемственность фирменного логотипа.
Структуру сайта оставить как есть.
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