Настройка сайта на Alto CMS

$30
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок130 просмотров
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Сайт на Alto CMS, простой, без изысков.

Есть галерея.

Нужно:

1) вывод в сайдбаре случайных картинок из галереи

2) вывод в сайдбаре последних картинок из галереи

3) вывод в сайдбаре новых пользователей.

1000 руб.

10 лет назад
kviv
62 годаБолгария
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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