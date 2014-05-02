Дизайн одной страницы

Разработать дизайн для Landing Page маркетинговой компании. Опыт работы - обязателен. Желательно портфолио с дизайнерскими работами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
задача
Создать главную страницу в двух разрешениях - мобильном и десктопном.
Пример того что нравится клиенту http://www.optaffiliates.com/.
Сайт будет с паралаксом. Т.е. продумать так что бы два-три элемента дизайна можно было санимировать программисту.
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