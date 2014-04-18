дизайн landing page вип отеля maxx royal
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется в корне переделать дизайн сайта. Нужен более эргономичный и разумный интерфейс.
А то топором поработали.
В общем буду смотреть по портфолио и слушать ваши предложения.
сайт - arkens.ru
- Похожие заказы
- $30Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется дизайнер на постоянную работу. Обязанности: Разработка дизайна сайтов и графических элементов ; Создание рекламных баннеров; Разработка элементов айдентики; Требования: - знание пакетов обработки графики, желательно в связке Photoshop + Illustrator (остальные навыки только в ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Сайт на Alto CMS, простой, без изысков. Есть галерея. Нужно: 1) вывод в сайдбаре случайных картинок из галереи 2) вывод в сайдбаре последних картинок из галереи 3) вывод в сайдбаре новых пользователей. 1000 руб.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
задача Создать главную страницу в двух разрешениях - мобильном и десктопном. Пример того что нравится клиенту http://www.optaffiliates.com/. Сайт будет с паралаксом. Т.е. продумать так что бы два-три элемента дизайна можно было санимировать программисту.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $500
Разработать дизайн для Landing Page маркетинговой компании. Опыт работы - обязателен. Желательно портфолио с дизайнерскими работамиДизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
ТЗ на сайт- в приложении, бюджет- 100 баксовДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта, тематика - написание курсовых/дипломов, бизнес планов Как пример - zaochnik[точка]ru Основной акцент на удобство заказа, желательно с рассчётом на bootstrap или grid12 Заявки скрыты, только в проект. Пункты для рассмотрения кандидатуры: 1. Ссылка на ваши работы ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим редизайн сайта www.ar-system.ru Строгий минималистический дизайн. Обязательно приемственность фирменного логотипа. Структуру сайта оставить как есть.Дизайн сайтов42 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $150
Адаптивный дизайн (три вида: десктоп, планшет, телефон) Прототип есть. Надо только оформить в стиле логотипа организации. В проект входит создание 8 элементов инфографики по представленным данным. На выходе три макета PSD (десктоп, планшет, телефон)Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Имеется сверстанный сайт. Но без фонов - нужно подобрать фон сайта и фон контента. Кто может это сделать?Дизайн сайтов12 заявокЗакрыт10 лет назад