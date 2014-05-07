Есть существующий сайт. Основыне идеи по дизайну в него уже заложены. Есть структура, пиктограммы, цветовая гамма. Нужно только сделать макет более профессиональным. ссылку предоставлю кандидатам. кто сможет?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн интернет-магазина спортивного питания. Хочется привлекательный, но в то же время строгий стиль. Фон хотелось бы белый, а остальные элементы на усмотрение. Можно использовать изображения бодибилдеров, мышц и все в этом духе... Названия у сайта пока нет. Цена указанны за главную страничку, но если будут дополнительные, то конечно плюс. Просьба не присылать скаченные и перерисованные шаблоны.
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