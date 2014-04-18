Дизайн для сайта нужен

Требуется создать 4 страницы дизайна для сайта.

- две страницы как заполнение профиля посетителем сайта с возможностью вписывать переменные (текстовые) каждый день;

- две страницы - из трех колонок, центральная - 600 пикселей, остальные - равномерные;

- на центральной колонке - видео + текст, на левой боковой и вверху - меню, справа - полезные ссылки;

- на другой такой странице - авторизация и вход для авторизированных пользователей;

- шапка - одна общая большая широкая картинка;

- подвал - текст о защите авторского права;

- ширина фиксированная 1000 пикселей.

подробные примеры так же есть в электронном варианте.