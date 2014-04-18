Дизайн для сайта нужен

Для функционирующего сайта, на базе дизайна полиграфического каталога разработать новый дизайн сайта.Срок 2-3 дня. Структура главной страницы: Кухни Корпусная мебель -шкафы купе -шкафы распашные -комоды -столы компьютерные Мягкая мебель Мебели для детской Мебель для спальни Контакты +расположение кратного текста о фабрике На второй страничке, после того как проваливаешься ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать 4 страницы дизайна для сайта.
- две страницы как заполнение профиля посетителем сайта с возможностью вписывать переменные (текстовые) каждый день;
- две страницы - из трех колонок, центральная - 600 пикселей, остальные - равномерные;
- на центральной колонке - видео + текст, на левой боковой и вверху - меню, справа - полезные ссылки;
- на другой такой странице - авторизация и вход для авторизированных пользователей;
- шапка - одна общая большая широкая картинка;
- подвал - текст о защите авторского права;
- ширина фиксированная 1000 пикселей.
подробные примеры так же есть в электронном варианте.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $140
Нужен дизайн интернет-магазина спортивного питания. Хочется привлекательный, но в то же время строгий стиль. Фон хотелось бы белый, а остальные элементы на усмотрение. Можно использовать изображения бодибилдеров, мышц и все в этом духе... Названия у ...Завершен10 лет назад
- $50
Есть существующий сайт. Основыне идеи по дизайну в него уже заложены. Есть структура, пиктограммы, цветовая гамма. Нужно только сделать макет более профессиональным. ссылку предоставлю кандидатам. кто сможет?Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется в корне переделать дизайн сайта. Нужен более эргономичный и разумный интерфейс. А то топором поработали. В общем буду смотреть по портфолио и слушать ваши предложения. сайт - arkens.ruДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
дизайн landing page вип отеля maxx royalДизайн сайтов14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется дизайнер на постоянную работу. Обязанности: Разработка дизайна сайтов и графических элементов ; Создание рекламных баннеров; Разработка элементов айдентики; Требования: - знание пакетов обработки графики, желательно в связке Photoshop + Illustrator (остальные навыки только в ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Сайт на Alto CMS, простой, без изысков. Есть галерея. Нужно: 1) вывод в сайдбаре случайных картинок из галереи 2) вывод в сайдбаре последних картинок из галереи 3) вывод в сайдбаре новых пользователей. 1000 руб.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
задача Создать главную страницу в двух разрешениях - мобильном и десктопном. Пример того что нравится клиенту http://www.optaffiliates.com/. Сайт будет с паралаксом. Т.е. продумать так что бы два-три элемента дизайна можно было санимировать программисту.Завершен10 лет назад
- $500
Разработать дизайн для Landing Page маркетинговой компании. Опыт работы - обязателен. Желательно портфолио с дизайнерскими работамиДизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
ТЗ на сайт- в приложении, бюджет- 100 баксовЗавершен10 лет назад