Разработать дизайн для внутренних страниц

Нужен дизайн интернет-магазина спортивного питания. Хочется привлекательный, но в то же время строгий стиль. Фон хотелось бы белый, а остальные элементы на усмотрение. Можно использовать изображения бодибилдеров, мышц и все в этом духе... Названия у ...