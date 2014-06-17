Разработать дизайн для внутренних страниц

$50
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки156 просмотров
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Добрый день. Требуется доработать дизайн + желательно верстку страниц:

1. zoofriends info/register/

2. zoofriends info/auth/

3. zoofriends info/feedback/

4. zoofriends info/order_status/

+ страницу с 404 ошибкой.

Оплата после выполненной работы.

10 лет назад
Sereno
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
AndreyLitovkin
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
Все отлично
Хороший заказчик.
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