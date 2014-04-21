Дизайн интернет-магазина проф. косметики

Нужно поправить вёрстку сайта sardegna.su (joomla 2.5 + jbzoo) 1. Выровнять модули и элементы интерфейса 2. Добавить графические элементы 3. Изменить расположение модулей 4. Добавить стандартную фотогалерею с возможностью загрузки с фронта 5. Добавить 30-40 страниц контента (копипаст) 6. Срок 2-3 ...
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Нужно разработать, дизайн главной,дизайн внутренней страницы.Без логотипа.( поставить дизайн чтобы он нравился посетителям и они хотели снова возвращаться к нему!) Плюс посоветовать какие слова вставлять в текст, чтобы сайт видели в поисковых системах
и он поднялся в топ!!!
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