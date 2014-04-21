Дизайн интернет-магазина проф. косметики

$250
Дизайн сайтовЗакрыт29 заявок204 просмотра
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Нужно разработать, дизайн главной,дизайн внутренней страницы.Без логотипа.( поставить дизайн чтобы он нравился посетителям и они хотели снова возвращаться к нему!) Плюс посоветовать какие слова вставлять в текст, чтобы сайт видели в поисковых системах

и он поднялся в топ!!!

10 лет назад
Gnet777
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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