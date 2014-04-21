Отрисовать блок "Работа"

Добрый день.

Нужно дорисовать блок "Работа" по уже заданной схеме на картинке, прикрепленной к заданию.

Некоторые моменты:

1) Вакансия должна находиться на отдельном поле, например такого цвета http://gyazo.com/873ddc40fb87b75b701e39f4dbfe7d12

2) Рисунок должен быть легкий при загрузке страницы

3) Иконка просмотров уже есть http://gyazo.com/3c0425ce0c8a3d5e2902e59b1239ac1f

Можете взять с сайта.

все остальные элементы нужно красиво оформить, чтобы посетитель сразу обращал внимание на основные моменты Вакансии.

Вот мне нравится вариант http://gyazo.com/51d0715032dce8fc12cd5d28b1886712 вот в таком поле нужно разместить блок вакансии.

Рассмотрю ваши пожелания при оформлении.

Сам блок находится на главной http://шадринск.рф/, справа от Новостей.

От вас:

1) Срок выполнения

2) Стоимость