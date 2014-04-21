Отрисовать блок "Работа"

Нужно поправить вёрстку сайта sardegna.su (joomla 2.5 + jbzoo) 1. Выровнять модули и элементы интерфейса 2. Добавить графические элементы 3. Изменить расположение модулей 4. Добавить стандартную фотогалерею с возможностью загрузки с фронта 5. Добавить 30-40 страниц контента (копипаст) 6. Срок 2-3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужно дорисовать блок "Работа" по уже заданной схеме на картинке, прикрепленной к заданию.
Некоторые моменты:
1) Вакансия должна находиться на отдельном поле, например такого цвета http://gyazo.com/873ddc40fb87b75b701e39f4dbfe7d12
2) Рисунок должен быть легкий при загрузке страницы
3) Иконка просмотров уже есть http://gyazo.com/3c0425ce0c8a3d5e2902e59b1239ac1f
Можете взять с сайта.
все остальные элементы нужно красиво оформить, чтобы посетитель сразу обращал внимание на основные моменты Вакансии.
Вот мне нравится вариант http://gyazo.com/51d0715032dce8fc12cd5d28b1886712 вот в таком поле нужно разместить блок вакансии.
Рассмотрю ваши пожелания при оформлении.
Сам блок находится на главной http://шадринск.рф/, справа от Новостей.
От вас:
1) Срок выполнения
2) Стоимость
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть дизайн необходимо сделать правки ТЗ предоставлю. Работы не много, на часа 2Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет. Требуется доработать шапку сайта на движке Wordpress. А именно вставить в шапку фон. Прикрепил скрины, что есть и что требуется сделать. Никаких картинок делать не надо, она уже готова, ее нужно только вставить в шапку. Адрес ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать небольшой попап во flat дизайне. подробное ТЗ в личкуДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Для сайта по SEO-оптимизации нужно нарисовать инфографику Чеклист по внутренней оптимизации и Чеклист по внещней оптимизацииДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Бюджет по договоренности Требуется опытный дизайнер для переоформления страницы. Текстовую информацию нужно оформить с помощью типограмм http://joxi.ru/yTdNU_3JTJB3AbzlSTQ Бюджет предлагайте (дорого). Срочно!Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Компания занимается разработкой многопользовательских онлайн игр. Для этой компании требуется спроектировать и разработать дизайн сайта компании + его верстка в шаблон битрикс. Требуется сделать логотип и 4 резиновых страницы: о нас, новости, игры, вакансии, контакты. ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад