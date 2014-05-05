Шапка магазина Opencart. Облагородить и сверстать

$50
Дизайн сайтовЗавершен6 заявок198 просмотров
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Есть задание - привести в божий вид верхушку одного грустного магазина на Опенкарте - shapochki-nosochki.ru.

Как должна выглядеть будущая шапка.

Она должна занимать меньше места, но вмещать в себя больше инфы, выглядеть явно приличнее и быть продающей - удобной для пользователя и понятнее, а не так, как сейчас (то есть жесть).

- Лого менять сильно не надо, пускай там и стоит слева на том же месте, так как уже отпечатаны бирки и визитки под него.

Тем не менее, надпись "Интернет магазин оптовой торговли" сделать меньше и разместить под лого (пример лого+подписи - bead-pearl.com)

- Телефоны: +7 (812) 310-34-17 и +7 (921) 363-33-38

- E-mail: [email protected]

- Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 28-30, к. 51

- Корзину технически в том же виде (весь блок) расположить справа. Можно менять цвет, порядок, размеры ее и так далее, менять любую визуальщину.

- Заметная и красивая кнопка обратной связи "Заказать звонок!"

Контакты, мыло, адрес следует снабдить минимальной графикой - хотя бы иконками, чтобы не выглядело слишком сиротливо.

Задача все это нарисовать/взять готовое с инета (25$) и сверстать (15$). Желательно, чтобы это был один человек, дабы не распыляться. Доступы дам после утверждения шапки.

Если будет сделано отменно, накину еще 10$.

P.S.

Мне давно нужен специалист по Опенкарту, который знает его от А до Я и готов выполнять регулярно мелкие и средние правки.

Иногда приходят бедные клиенты со страшными магазинами, которые нуждаются в переработке.

Если сработаемся сейчас на этом задании (пускай больше относящемся к дизвайну, а не кодингу и работе с админкой), занесу исполнителя в личные контакты и буду обращаться еще, снабжая работой и полож. отзывами.

OpenCart
10 лет назад
Hammerheart
Олег 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
goodwebservice
Павел 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Все отлично, рекомендую ))
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