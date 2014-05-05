Шапка магазина Opencart. Облагородить и сверстать

Нужно поправить вёрстку сайта sardegna.su (joomla 2.5 + jbzoo) 1. Выровнять модули и элементы интерфейса 2. Добавить графические элементы 3. Изменить расположение модулей 4. Добавить стандартную фотогалерею с возможностью загрузки с фронта 5. Добавить 30-40 страниц контента (копипаст) 6. Срок 2-3 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть задание - привести в божий вид верхушку одного грустного магазина на Опенкарте - shapochki-nosochki.ru.
Как должна выглядеть будущая шапка.
Она должна занимать меньше места, но вмещать в себя больше инфы, выглядеть явно приличнее и быть продающей - удобной для пользователя и понятнее, а не так, как сейчас (то есть жесть).
- Лого менять сильно не надо, пускай там и стоит слева на том же месте, так как уже отпечатаны бирки и визитки под него.
Тем не менее, надпись "Интернет магазин оптовой торговли" сделать меньше и разместить под лого (пример лого+подписи - bead-pearl.com)
- Телефоны: +7 (812) 310-34-17 и +7 (921) 363-33-38
- E-mail: [email protected]
- Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, дом 28-30, к. 51
- Корзину технически в том же виде (весь блок) расположить справа. Можно менять цвет, порядок, размеры ее и так далее, менять любую визуальщину.
- Заметная и красивая кнопка обратной связи "Заказать звонок!"
Контакты, мыло, адрес следует снабдить минимальной графикой - хотя бы иконками, чтобы не выглядело слишком сиротливо.
Задача все это нарисовать/взять готовое с инета (25$) и сверстать (15$). Желательно, чтобы это был один человек, дабы не распыляться. Доступы дам после утверждения шапки.
Если будет сделано отменно, накину еще 10$.
P.S.
Мне давно нужен специалист по Опенкарту, который знает его от А до Я и готов выполнять регулярно мелкие и средние правки.
Иногда приходят бедные клиенты со страшными магазинами, которые нуждаются в переработке.
Если сработаемся сейчас на этом задании (пускай больше относящемся к дизвайну, а не кодингу и работе с админкой), занесу исполнителя в личные контакты и буду обращаться еще, снабжая работой и полож. отзывами.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день. Нужно дорисовать блок "Работа" по уже заданной схеме на картинке, прикрепленной к заданию. Некоторые моменты: 1) Вакансия должна находиться на отдельном поле, например такого цвета http://gyazo.com/873ddc40fb87b75b701e39f4dbfe7d12 2) Рисунок должен быть легкий при загрузке страницы 3) Иконка ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть дизайн необходимо сделать правки ТЗ предоставлю. Работы не много, на часа 2Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт10 лет назад
Всем привет. Требуется доработать шапку сайта на движке Wordpress. А именно вставить в шапку фон. Прикрепил скрины, что есть и что требуется сделать. Никаких картинок делать не надо, она уже готова, ее нужно только вставить в шапку. Адрес ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо нарисовать небольшой попап во flat дизайне. подробное ТЗ в личкуДизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Для сайта по SEO-оптимизации нужно нарисовать инфографику Чеклист по внутренней оптимизации и Чеклист по внещней оптимизацииДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Бюджет по договоренности Требуется опытный дизайнер для переоформления страницы. Текстовую информацию нужно оформить с помощью типограмм http://joxi.ru/yTdNU_3JTJB3AbzlSTQ Бюджет предлагайте (дорого). Срочно!Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад