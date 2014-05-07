Требуется логотип для сайта недвижимости.

Название сайта: крымриелт

Это же название нужно отразить в лого, между словами можно сделать какое-либо разделение (цветом, вставить какой-либо элемент между ними и тп). Лого должно быть не просто текст, а желательно добавить графический элемент, символизирующий тему недвижимости (можно попробовать силуэт полуострова)и вызывать соответствующие ассоциации из темы недвижимости(крыша, силуэт дома и тп) - рассмотрю все вариации, тк это просто мои идеи, а не призыв к действию.

Лого не должно быть сложным и перегруженным мелкими элементами, без витиеватостей и помпезности. Строго, аккуратно и должно смотреться единым целым (не просто дом слева, а текст справа). Сила в простоте, которая на самом деле передает вложенный в него смысл. (Если нужно будет, вышлю варианты логтипов, которые просто нравятся. Правда они будут не по теме, а в общем)

Работа по логотипу, видется по принципу, пока не понравится, но в разумных пределах (это не будет бесконечная череда «хотелок»). Я закачик требовательный, но без идиотизма, и если какой-то из предложенных вариантов нравится, то доработки уже ведутся по нему и в этом направлении. Задача от вас предложить 2–3 различных по стилю варианта. Цветовая гамма: синий, серо-синий, серо-голубой, темно-оранжевый, черный и т.п. Логотип в двух цветах из предложенных или других гармонирующих с ними.

Результат конечный предоставляется в векторе (CDR + AI + PNG24) в цвете (с указанием используемых цветов по CMYK) и flat (плоском) ч/б варианте.

Заявки подавать в формате: цена, срок + ссылки на ваши работы (если в портфолио нет лого).

Оплата сразу после завершения сотрудничества (WMZ, WMR, Альфабанк, Сбербанк).