Дизайн лендинга

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок222 просмотра
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Есть задание. Есть фото. Нужно на основании задания сделать лендинг. Макет надо к 20-00 по мск показать(хотя бы в виде наброска)

Дизайн лендинга
10 лет назад
art-des
Юрий 
48 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад