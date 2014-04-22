Дизайн лендинга

Нужно нарисовать главную и внутреннюю. На главную уже есть примерный макет. Продажа клинкерной плитки и кирпича. Начинающие фотошоперы могут не беспокоиться.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть задание. Есть фото. Нужно на основании задания сделать лендинг. Макет надо к 20-00 по мск показать(хотя бы в виде наброска)
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