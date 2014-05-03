Проект сайта знакомств и мероприятий в Москве

$250
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка99 просмотров
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Нужно сделать дизайн для сайта на котором будут анонсироваться вечера знакомств в Москве.

Примерное видение макета в приложении.

Примеры сайтов с похожей структурой и идеей дизайна:

http://www.timeout.com/newyork ( вверху слайд шоу, справа вместо баннера планируется форма для регистрации, по всей длине сайта справа колонка с отзывами и комментариями, слева также как и на сайте располагаются блоки с картинками и короткими подписями, например с фото с вечеров, успешными кейсами, акциями и предложениями- которые при клике которые раскрываются на слайде или новой странице)

badoo.com ( вверху и внизу форма регистрации и по середине описание механики действия сайта в элементами анимации)- прямо можно точно также с немного измененными фотографиями и текстом

Часть фотографией предоставим, фотографии людей скорее всего понадобятся с фотобанка.

Сайт делается на wordpress, должен иметь современный и лаконичный дизайн.

10 лет назад
Advertum
Роман 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
akelita
Андрей 
39 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$100
3 дня
выполнил все по заданию, оперативно вносил правки, рекомендую
Оплата произведена сразу же, после завершения работы! Это немаловажно!) Было предоставлено подробное техзадание, что тоже является несомненным плюсом)
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