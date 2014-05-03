Проект сайта знакомств и мероприятий в Москве

Нужно сделать дизайн для сайта на котором будут анонсироваться вечера знакомств в Москве.

Примерное видение макета в приложении.

Примеры сайтов с похожей структурой и идеей дизайна:

http://www.timeout.com/newyork ( вверху слайд шоу, справа вместо баннера планируется форма для регистрации, по всей длине сайта справа колонка с отзывами и комментариями, слева также как и на сайте располагаются блоки с картинками и короткими подписями, например с фото с вечеров, успешными кейсами, акциями и предложениями- которые при клике которые раскрываются на слайде или новой странице)

badoo.com ( вверху и внизу форма регистрации и по середине описание механики действия сайта в элементами анимации)- прямо можно точно также с немного измененными фотографиями и текстом

Часть фотографией предоставим, фотографии людей скорее всего понадобятся с фотобанка.

Сайт делается на wordpress, должен иметь современный и лаконичный дизайн.