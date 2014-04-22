Лэндинг для оконной компании.

$100
Дизайн сайтовЗакрыт24 заявки149 просмотров
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Лэндинг для оконной компании http://prav-okna.by/ .

Подробное ТЗ в файле .

Предоплата после согласования макета . На работу 3 дня . Решение приму 22-23 апреля .

10 лет назад
romanislanov
32 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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