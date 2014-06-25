Требуются тизеры

Приветствую господа фрилансеры, вот уж знакомая многим ситуация - фрилансер сбежал))) нарисовал 5 страниц для интернет магазина по проекту, ну а дальше как обычно Заболел,"умер", и все сразу и одновременно... не хотят люди денег))) проект для ...