Требуются тизеры

Лэндинг для оконной компании http://prav-okna.by/ . Подробное ТЗ в файле . Предоплата после согласования макета . На работу 3 дня . Решение приму 22-23 апреля .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте требуется 3 анимированных тизера 200x200 формат gif для игры http://cityadspix.com/click-HQBFLKC5-JHFDQKCP вес не более 120кб цель и задача основная — привлекать внимание, тизеры будут размещаться на обычных сайтах соответственно цель — привлечь внимание.
Оплата WMR
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