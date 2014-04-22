Изменить дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт21 заявка185 просмотров
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Приглашаем к сотрудничеству дизайнера!

Необходимо изменить дизайн всего сайта http://radomir.tv/

От вас требуется:

- примеры работ,которые подошли бы данному сайту

- стоимость услуг и сроки исполнения

Дизайн сайта
10 лет назад
Deyneko_7
Евгений 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
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