Редизайн главной страницы поверхностный

Требуется нарисовать дизайн посадочной страницы. Тематика: бизнес-услуги Тематика 2: ИТ аутсорсинг. ТЗ после просмотра портфолио.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим легкий редизайн варианта, который прилагается к проекту.
Т.е. сделать почти все тоже самое на 95%, только с некоторыми изменениями
Будет другая тема бизнеса и другая фотография.
Ширина 1000 px.
Шапка, низ – все идентично. Цвета, детализация, переходы - на 95% одинаково. Только легкие формальные изменения.
Ну и естественно, текст будет другой.
Несмотря на кажуюся легкость, требуется опытный исполнитель, способный отрисовать четкую детализацию имеющуюся в проекте. В остальном - все очень легко. По сути будет только другая фотография.
Подробности и фотографию вышлю уже выбранному исполнителю.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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