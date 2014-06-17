Редизайн главной страницы поверхностный

$50
Дизайн сайтовЗавершен11 заявок157 просмотров
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Необходим легкий редизайн варианта, который прилагается к проекту.

Т.е. сделать почти все тоже самое на 95%, только с некоторыми изменениями

Будет другая тема бизнеса и другая фотография.

Ширина 1000 px.

Шапка, низ – все идентично. Цвета, детализация, переходы - на 95% одинаково. Только легкие формальные изменения.

Ну и естественно, текст будет другой.

Несмотря на кажуюся легкость, требуется опытный исполнитель, способный отрисовать четкую детализацию имеющуюся в проекте. В остальном - все очень легко. По сути будет только другая фотография.

Подробности и фотографию вышлю уже выбранному исполнителю.

10 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
newiy
Ирина 
41 годУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$35
1 день
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