Собрать лэндинги по шаблону для 3 ЦА

$50
Дизайн сайтовЗакрытнет заявок141 просмотр
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Задача собрать лэндинги для следующих целевых аудиторий:

- мамочки

- геймеры

- гики

Есть готовые лэндинги, верстку которых нужно использовать, и в которых вам нужно нарисовать и заменить картинки, придумать и вставить заголовки:

http://casetamatic.ru/l/romantic.html, http://casetamatic.ru/l/editor-for-all.html

вот здесь картинки, из которых можно собрать фоны и прочее https://drive.google.com/folderview?id=0B58fHedLkLbLZ1BvSFFhMTgyckE&usp=sharing

нужно, чтобы визуал баннеров (они есть в папке с картинками, тексты на баннерах меняются) продолжался на лэндинге, чтобы люди не чувствовали швов между рекламой и лэндингом.

Постарайтесь, чтобы картинки получились до 300 кб, чтобы страница грузилась не долго.

На выходе .html файл и картинки к нему.

Работа срочная, сегодня. Стоимость за все 3 лэндинга 600 рублей.

10 лет назад
atanikov
Алексей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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