Нарисовать дизайн сайта

Необходим легкий редизайн варианта, который прилагается к проекту. Т.е. сделать почти все тоже самое на 95%, только с некоторыми изменениями Будет другая тема бизнеса и другая фотография. Ширина 1000 px. Шапка, низ – все идентично. Цвета, детализация, переходы ...