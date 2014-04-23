Поправить шаблон на битриксе

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нужно поправить шаблон, сайт на битриксе, есть пример сайта

10 лет назад
yahve
Илья 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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