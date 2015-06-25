yahve

Илья yahve

 
47 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ponpilzz
39 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Выпадающее меню в битрикс
Хороший нанематель
все в сроки, всегда на связи, все необходимые доработки по заданию сделаны. надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
9 баллов
3 года назад
Визитка
Сотрудничеством доволен. Рекомендую
все в сроки, много дельных советов, сотрудничеством остались довольны :)
Ответный отзыв
strangedk
Михаил 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
9 баллов
8 лет назад
Надпись на баннере
Всё быстро и без сложностей.
Все очень быстро и красиво, проявленная инициатива пошла на пользу, так как смотрит на работу профессионально и предлагает действительно полезные и правильные вещи. надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество :)
Ответный отзыв
ermolaev
36 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Оптимизация сайта
Все отлично, продолжаем работу.
все круто, спасибо
Ответный отзыв
ermolaev
36 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$90
10 баллов
9 лет назад
Создание и поддержка кампании в ЯД
Илья более или менее разбирается в рекламе, поэтому работать с ним одно удовольствие. Дополнительная работа (изменение посадочных страниц для повышения конверсии) также была оплачена. И все в срок, так что рекомендую.
все быстро и в срок, всегда на связи, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
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