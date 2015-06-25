нужно перевести фото (кота) в чб для лазерной гравировки, есть пример как должно быть и 2 фото кота, любую на ваш выбор, которая лучше получится.
- Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт6 лет назад
нужен редирект с одного сайта на другой, примерно 30 страницВеб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт новый, меньше 3х месяцев, нужно исправить все ошибки чтобы яндекс начал его индексировать, пока проиндексирована 1 страница сайт на joomla www.neovisa.ruВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
есть сайт на джумле, что то не так настроили в блоге (К2), не правильно выводит новостиСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
нужно заполнить страницы на сайте 21 страница, тематика визы в сша и англиюНаполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужно поставить 3 сайта(джумла+шаблон)Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
нужно править новости в публикаторе (RSS), и выкладывать картинки. тематика туризм. в день занимает минут 15-20.Редактирование и Корректура2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужны тексты, просто наполнить сайт, в основном это описание странКопирайтинг42 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужна программа, которая сможет вести базу, типа CRM и которая сможет из внесенных данных заполнять анкету либо настроить это в битрикс24 :)Прикладное ПО12 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт в стадии наполнения, нужны "правильные" доделкиПоисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт8 лет назад
тематика - туризм www.amellie-tour.ru - исправить меню - добавить категории - добавить фильтр по турам в дальнейшем будет нужен перенос сайтаСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть готовая компания на старом сайте, нужна еще одна компания на новый сайт, 3 направления(туризм)Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
нужно на сайте навести порядок, gogetlinks рекомендует :) поправить title h1-h2Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
нужно создать форму для конструктора руна внесение данных в таблицу данные разнос¤тс¤ по: - анкета(разные страны: итали¤, испани¤, франци¤, германи¤) - страховка - авиабилет - отель данные сохран¤ютс¤ в базе (дл¤ использовани¤ данных повторно) возможность выгрузит данные по определенным позици¤м(им¤, тел, мыло...) 1) если ...Базы данных1 заявкаЗакрыт9 лет назад
есть дизайн(очень простой) в псд, нужно сверстать под битрикс, интересуют сроки и ценаHTML-верстка6 заявокЗакрыт9 лет назад
сайт - http://www.amellie-tour.ru/ на странице http://www.amellie-tour.ru/special/ - уехали вниз: контакты, отзывы, туры по странам(япония, португалия), должно быть либо как везде на странице http://www.amellie-tour.ru/country/ - модуль с турами работает не правильно, вернее вообще не работает, пытался настроить внутри, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
суть программы: вводим данные, эти данные разносятся в бланки(4 штуки), данные хранятся в базе(желательно удаленно) для возможности повторного использования, и выгрузки по определенным позициямПрикладное ПО12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен шаблон сайта, тематика - цирк, сайт будет на джумле. возможно понадобится верстка.Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! есть анкеты, они в ворде, нужно их либо перевести в excel, что бы можно было формулами информацию вставлять, либо предлагайте варианты. на первой странице пишем необходимую информацию, а дальше она размещается по необходимым полямПрикладное ПО10 заявокЗакрыт9 лет назад
нужно настроить рекламную компанию, ключей не очень много, есть старая компания, можно отредактировать ее, либо сделать новую. тематика - туризм(визы)Контекстная реклама19 заявокЗакрыт9 лет назад