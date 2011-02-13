strangedk

Михаил strangedk

 
36 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Фрилансер, Flash/ActionScript 3.0

HTML, CSS, PHP, JavaScript, ActionScript 3.0, Flash, Верстка, Дизайн

Портфолио

Отзывы заказчиков

yahve
Илья 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Надпись на баннере
Все очень быстро и красиво, проявленная инициатива пошла на пользу, так как смотрит на работу профессионально и предлагает действительно полезные и правильные вещи. надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество :)
Всё быстро и без сложностей.
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#324
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#460
Анимация
нет отзывов
от $20
от 1 дня
#978