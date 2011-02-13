Фрилансер, Flash/ActionScript 3.0
HTML, CSS, PHP, JavaScript, ActionScript 3.0, Flash, Верстка, Дизайн
Портфолио
- Часы на апельсиновом соке344 просмотра
- AllShara.com анимация, баннер + лого301 просмотр
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
Все очень быстро и красиво, проявленная инициатива пошла на пользу, так как смотрит на работу профессионально и предлагает действительно полезные и правильные вещи. надеюсь на дальнейшее продуктивное сотрудничество :)
Ответный отзыв
Всё быстро и без сложностей.
Баннеры
1 отзыв
от $20
от 1 дня
#324
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
от $20
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#460
Анимация
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#978