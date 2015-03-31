Создание шаблона для "РУНА"

нужно создать форму для конструктора руна

внесение данных в таблицу

данные разнос¤тс¤ по:

- анкета(разные страны: итали¤, испани¤, франци¤, германи¤)

- страховка

- авиабилет

- отель

данные сохран¤ютс¤ в базе (дл¤ использовани¤ данных повторно)

возможность выгрузит данные по определенным позици¤м(им¤, тел, мыло...)

1) если база сетева¤:

- доступ только с 1 аккаунта

- доступ только по паролю

- доступ включаетс¤ из базы (чтобы нельз¤ было скачать базу без доступа, но чтобы данные записывались в любом случае)

2) если база локальна¤(тут без вариантов, но хотелось бы, чтобы выгрузить тоже можно было только по паролю)

email рассылка(из базы), как вариант, но вообще не об¤зательно

в дизайне: логотип, телефон, сайт...