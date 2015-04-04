Столкнулся с проблемой дубликатов. Есть список фирм в екселе (40000). 20 столбцов с данными (по 1-й фирме в строке). Естественно некоторые фирмы дублируются, но в связи с тем что данные из разных источников некоторые различия ...
Простой обработчик прайс-листов
Здравствуйте.
Необходимо реализовать простой обработчик прайс-листов.
ТЗ в приложении.
Прошу указывать цену в рублях.
Оплата крайне предпочтительна ЯД.
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