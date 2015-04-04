Простой обработчик прайс-листов

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Закрыт6 заявок241 просмотр

Здравствуйте.

Необходимо реализовать простой обработчик прайс-листов.

ТЗ в приложении.

Прошу указывать цену в рублях.

Оплата крайне предпочтительна ЯД.

10 лет назад
miko77
46 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mida_mao
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$20
3 дня
Андрей справился с поставленной задачей ОТЛИЧНО! В процессе работы возникли некоторые разногласия по ТЗ, которые, в процессе конструктивного диалога, были улажены и работа выполнена! Рекомендую Андрея как порядочного исполнителя. Быстро, качественно. Даёт "гарантию производителя" на недочёты выявленные в работе на протяжении всего периода использования программы;)
Все прошло супер. Отличный заказчик. Оплата в срок. РЕКОМЕНДУЮ!!!!!

Заявки фрилансеров

mida_mao
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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